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Juventus Bologna, incastro perfetto: Miretti verso l’Emilia, Lucumì pronto a sbarcare a Torino
Lucumì alla Juve a inizio luglio e Miretti al Bologna entro fine giugno: semaforo verde al doppio affare sull’asse Torino‑Emilia
Il mercato sull’asse Torino‑Bologna procede secondo un incastro quasi perfetto, diviso in due fasi scandite dalle esigenze economiche e dai tempi tecnici delle operazioni. Il primo movimento riguarda Fabio Miretti, ormai destinato a trasferirsi in Emilia. A ruota, nei primi giorni di luglio, sarà il turno di Jhon Lucumì, pronto a vestire il bianconero.
A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, sottolineando come la Juventus abbia un’urgenza immediata: registrare una plusvalenza da 12‑13 milioni entro martedì prossimo. La cessione di Miretti, ormai in via di definizione, garantirà la stabilità necessaria ai conti della Continassa.
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Lucumì, il rinforzo scelto da Spalletti
Superata la scadenza del 30 giugno, scatterà la seconda parte dell’operazione: l’arrivo a Torino di Lucumì. Il centrale colombiano, valutato circa 20 milioni, ha già dato il proprio totale assenso al trasferimento, spinto dall’idea di inserirsi nel progetto Juventus dopo tre stagioni di crescita costante a Bologna.
Lucumì gode della piena fiducia di Luciano Spalletti, che ne apprezza l’impostazione palla al piede, la leadership e la duttilità: può agire sia al centro della difesa sia sulla corsia destra, caratteristiche che lo rendono un profilo ideale per il nuovo assetto bianconero.
Bologna, Miretti jolly per Tedesco e caccia al sostituto in difesa
Sul fronte Bologna, l’arrivo di Miretti rappresenta un innesto prioritario per Domenico Tedesco. Il tecnico apprezza la grande flessibilità tattica del centrocampista, capace di muoversi da interno in una mediana a tre, da sottopunta o da schermo davanti alla difesa in un 4‑2‑3‑1.
Per sostituire Lucumì, la dirigenza emiliana sta lavorando su più piste:
- Fedde Leysen — Mancino dell’Union Saint‑Gilloise, prima scelta, valutato circa 10 milioni.
- Bonini (Almeria), Akcicek (Al Hilal) e Pirola (Olympiacos) — profili alternativi monitorati con attenzione.
Le altre mosse: fasce, attacco e giovani
Il Bologna valuta anche il rinnovo del prestito di Joao Mario dalla Juventus, mentre restano vivi i dialoghi per due esterni inglesi: Daniel Oyegoke (valutato 5 milioni) e Kieron Bowie (10 milioni).
Per quanto riguarda i giovani, Raimondo resterà un altro anno al Frosinone in prestito secco.