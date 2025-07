Juve, Comolli al lavoro per consegnare a Tudor la rosa già definita per il ritiro: ecco i principali nodi

Juve, la coppia Comolli Tedesco al lavoro per definire la rosa bianconera prima del ritiro: ecco i principali nodi da sciogliere

L’era di Igor Tudor alla Juve riparte da una richiesta chiara: chiarezza assoluta. Nessuna ambiguità, nessuna incertezza, né sul piano tecnico né su quello gestionale. Come riportato da Tuttosport, il tecnico croato, dopo aver ottenuto il rinnovo e l’eliminazione della clausola di uscita, ha chiesto che la nuova stagione cominci con una rosa definita, uno staff confermato e una linea dirigenziale che eviti il caos del recente passato.

Negli ultimi anni, troppi giocatori bianconeri sono rimasti incastrati tra voci di mercato, contratti mai rinnovati e partenze gestite come fossero scambi NBA. Una logica di trading che ha creato tensioni interne e bruciato relazioni, costringendo persino John Elkann a intervenire direttamente per dare un colpo di spugna e avviare una nuova fase. Proprio in questa direzione si sta muovendo Damien Comolli, insieme al nuovo dt Modesto, il nuovo direttore generale, già operativo sul fronte contratti: i rinnovi di Federico Gatti e la fiducia a Kenan Yildiz sono andati lisci, mentre con Weston McKennie – nodo commissioni – tutto si è fermato.

La vera incognita resta però Dusan Vlahovic: il suo futuro è ancora sospeso, mentre i rientri di Conceiçao e Kolo Muani restano non definiti. E il tempo stringe. Tra dieci giorni cominceranno gli allenamenti e, fra meno di tre settimane, il gruppo partirà per Herzogenaurach, quartier generale Adidas e sede del primo ritiro. Lì Tudor riceverà indicazioni chiare sulla rosa bianconera: chi resta, chi parte, chi va ricollocato. Per ogni nuovo innesto servirà prima liberare spazio, sia in campo che nel monte ingaggi.

Comolli è chiamato a una gestione chirurgica, che coinvolge diversi nomi in bilico: Perin, Tiago Djalò, Arthur, Milik, Douglas Luiz, Kostic, Nico Gonzalez, e i giovani Mbangula e Kelly. Una missione delicata, diversa da quella di un anno fa ma non meno impegnativa. Stavolta l’esperienza non sarà esclusa a priori: ma prima delle rifiniture, serve completare la struttura portante. Il tempo è poco, le scelte pesano.