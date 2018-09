La Juve lancia la sua criptovaluta: ecco di cosa si tratta

Nuova partnership per la Juve che ha lanciato la sua criptovaluta, la “Juventus Official Fan Token”. Ecco di cosa si tratta

La Juventus lancia la sua criptovaluta! I bianconeri seguono l’esempio del PSG e lanciano un nuovo progetto, ovvero lo “Juventus Official Fan Token”. I bianconeri hanno siglato una partnership con Socios.com, piattaforma specifica con sede a Malta e l’emissione è prevista per il primo trimestre del 2019. Cosa si può fare con la criptovaluta? «Uno degli obiettivi della partnership è quello di introdurre l’”Official Fan Token” bianconero, un gettone che può essere scambiato sulla piattaforma mobile dai tifosi in tutto il mondo e usato per interagire con il Club attraverso polls e votazioni; un modo innovativo per permettere ai fans di far sentire la propria voce, creando una connessione ancora più forte con i colori bianconeri, e un’opportunità per il Club di continuare la propria strategia di fan engagement globale, in particolar modo nei confronti dei tifosi fuori dall’Europa».

Giorgio Ricci, Co-Chief Revenue Officer, Head of Global Partnerships and Corporate Revenues di Juventus ha commentato: «Juventus è lieta di dare il benvenuto a Socios.com tra i nostri partners. Come Club, siamo sempre molto attenti e pro-attivi verso nuove tecnologie e innovazione. Insieme a Socios.com abbiamo intenzione di offrire nuove opportunità alla nostra fan base nel mondo di interagire in modo innovativo con la loro squadra preferita».