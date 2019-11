Juve, Danilo avverte: «Guai a sottovalutare l’Atalanta»

Danilo tiene alta la guardia in vista del match di Bergamo. Le parole del terzino brasiliano della Juve a Sky Sport

Il terzino della Juve, Danilo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del match di sabato pomeriggio contro l’Atalanta. Le sue parole.

MATCH – «Le partite dopo la sosta non sono mai semplici, per di più contro una squadra che sta facendo una gran stagione. L’Atalanta ha ottimi giocatori non possiamo sbagliare per mantenere il primo posto. Se vogliamo mantenere l’ambizione di vincere il campionato dobbiamo vincere tutte le partite. Dobbiamo rimanere concentrati e andare a Bergamo per vincere. Loro stanno facendo bene e noi non possiamo sottovalutarli, se metteranno molta intensità noi ne metteremo di più. Saremo pronti a lottare. Non so come finirà ma noi andiamo li per vincere».

SARRI – «Lui vuole cambiare la Juventus, ma non è semplice e ci vuole tempo. Sarri vuole proporre un sistema nuovo, in cui schiacciamo gli avversari. Mi ricorda Guardiola. Quando è arrivato al City ci sono voluti due anni prima che la squadra capisse il suo sistema di gioco. Ronaldo? È incredibile, riesce ad essere sempre concentrato al massimo. Quando è in nazionale pensa solo al Portogallo, poi torna ed è subito pronto per la partita successiva»