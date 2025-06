Juve, David si avvicina: la mossa del canadese che lo avvicina ai bianconeri

Juve, Jonathan David il primo obiettivo per l’attacco: accordo con il calciatore, ma ora si lavora sulle commissioni agli agenti

Mentre la Juve è impegnata nel Mondiale per club a Orlando, il futuro dell’attacco bianconero si gioca tra le trattative e i movimenti di mercato. Al centro dell’attenzione c’è Jonathan David: l’attaccante canadese, attualmente in Gold Cup con la sua nazionale, è sempre più vicino alla Juve. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il dg Comolli ha intensificato i contatti con l’entourage del giocatore, libero dopo la scadenza del contratto con il Lille. David, affascinato dalla possibilità di vestire la maglia bianconera, avrebbe chiesto ai suoi agenti di rivedere al ribasso le richieste economiche, facilitando così il dialogo con la dirigenza juventina.

Nonostante l’Arabia Saudita gli abbia presentato un’offerta economicamente più vantaggiosa, il 25enne sembra preferire la sfida sportiva torinese. La Juve ha avanzato una proposta con stipendio da 6 milioni più bonus e commissioni più contenute rispetto ai 15 milioni inizialmente richiesti. Il vertice tra Comolli, Chiellini e Tudor a Orlando, previsto prima della sfida contro il Manchester City, potrebbe segnare un’accelerazione decisiva.

David è il profilo più caldo per il post-Vlahovic (ancora in bilico), ma non l’unico: la Juventus monitora anche Nicolas Jackson del Chelsea, Retegui, Castro e mantiene viva l’idea Osimhen, preferito da Tudor. Parallelamente, proseguono i tentativi per trattenere Kolo Muani e Francisco Conceição, due elementi graditi al tecnico croato: sul primo si lavora per evitare obblighi di riscatto, sul secondo pesa la clausola da 30 milioni.

Infine, si avvicina la cessione di Timothy Weah e Mbangula al Nottingham Forest per circa 25 milioni complessivi. La Juventus, in cerca di equilibrio finanziario e tecnico, muove le proprie pedine su più tavoli, pronta a cogliere le opportunità migliori per rafforzare l’organico.