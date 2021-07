Juve, ecco la prima amichevole per la squadra di Allegri: i dettagli

La Juve incontrerà in amichevole il Cesena alla Continassa sabato prossimo. Prima uscita stagionale per la squadra di Allegri

Prima uscita stagionale della Juventus sabato 24 luglio. I bianconeri di Massimiliano Allegri affronteranno il Cesena alla Continassa come comunicato dal club bianconero.

«Avversario della Prima Squadra maschile, sabato 24 luglio alle 18:00, sarà il Cesena, che milita in Serie C. L’evento si terrà al JTC e, nel rispetto dei protocolli in vigore e data la capienza limitata della struttura, non sarà accessibile al pubblico, ma sarà possibile la presenza di alcuni ospiti invitati e di una rappresentanza dei media. La gara sarà visibile su Juventus Tv a partire dalla mezzanotte di sabato».