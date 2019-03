L’attaccante della Juve, Moise Kean, protagonista della vittoria dei bianconeri contro l’Empoli, ha commentato il suo record nel post partita

Dopo la vittoria della Juventus per 1-0 contro l’Empoli, l’attaccante nonché protagonista dei bianconeri, Moise Kean, ha commentato il suo record di gol in Serie A. Al termine del match, l’attaccante dei bianconeri ha parlato ai microfoni di SkySport per commentare il record infranto oggi; ovvero quello di esser diventato il calciatore più giovane ad aver segnato 8 gol in Serie A.

Ecco le sue parole: «Sono molto contento di aver infranto un altro record, sono sempre pronto a farne altri. Il periodo positivo è merito del tanto lavoro fatto e che faccio. Le parole di Allegri? Io non sono né Messi né Cristiano, ma un giorno spero di diventare come lui».