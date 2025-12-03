Juve, doppio intervento chirurgico: Gatti e Vlahovic sotto i ferri! Ecco quando succederà

Juve, giornata di fuoco domani per i bianconeri: Gatti e Vlahovic operati lo stesso giorno, ecco le ultimissime

Per la Juventus il 4 dicembre non sarà una data di campo, ma di sala operatoria. In poche ore, due pilastri della rosa finiranno sotto i ferri: Federico Gatti e Dusan Vlahovic.

La mattina a Lione toccherà al difensore, costretto a operarsi al menisco destro dopo l’infortunio in Coppa Italia contro l’Udinese. L’intervento sarà eseguito dal professor Sonnery-Cottet, specialista di fama internazionale, con l’obiettivo di avviare subito la riabilitazione e ridurre i tempi di assenza in una difesa già decimata.

Nel pomeriggio, invece, i riflettori si sposteranno a Londra, dove Vlahovic affronterà un’operazione per risolvere la lesione muscolo-tendinea all’adduttore sinistro, problema che lo aveva fermato contro il Cagliari.

Per Spalletti si apre così una fase di vera emergenza: fuori contemporaneamente il leader della retroguardia e il bomber principale. I tempi di recupero saranno comunicati dopo gli interventi, ma le stime parlano di oltre un mese per Gatti e di due o tre per Vlahovic. Lo riporta Sky.

