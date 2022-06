Juve, il Chelsea fa sul serio per De Ligt. Ecco l’offerta dei blues

Il Chelsea pronto a fare un grosso investimento per De Ligt: sul tavolo un’offerta con una parte Cash e una contropartita a scelta della Juve

Come anticipato ieri sera da JuventusNews24, Matthijs De Ligt avrebbe chiesto la cessione alla Juventus. Sul difensore olandese si sono iniziati a muovere i top club in giro per l’Europa, tra cui il Chelsea.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, è proprio da Londra che sarebbe giunta una proposta molto allettante: sul tavolo dei bianconeri è arrivata un’offerta concreta che comprende una parte cash e una contropartita a scelta tra Werner e Pulisic.