Werner Juve, rispunta anche il tedesco per l’attacco: il Chelsea lo cede

Werner Juve, per l’attacco bianconero rispunta anche il tedesco. Il Chelsea apre alla cessione nei prossimi mesi

L’attacco sarà uno dei reparti maggiormente rivoluzionati dalla Juve in vista dell’estate. Dopo gli addii di Dybala e Bernardeschi, infatti, anche Morata e Kean sembrano essere sul piede di partenza.

Come riferito da Tuttosport, un nome che si sta facendo largo nelle preferenze della dirigenza è quello di Timo Werner del Chelsea. I Blues hanno messo in conto una rivoluzione in attacco e il tedesco sarebbe uno dei sacrificabili.