Juve Inter anche sul mercato: Chiesa, Tonali e Werner gli obiettivi comuni

Juve e Inter si sfideranno anche sul mercato. Tanti gli obiettivi comuni dei due club: da Chiesa a Tonali passando per Werner

Non solo sul campo. La sfida tra Juve e Inter si sposterà anche in sede di mercato in estate. Dopo le schermaglie invernali (A gennaio i bianconeri hanno prenotato Kulusevski mentre i nerazzurri hanno preso Eriksen), ci sarà da divertirsi anche da luglio in poi.

La Gazzetta dello Sport elenca gli obiettivi comuni: il centrocampista Tonali e l’attaccante Chiesa in Italia; all’estero occhio al bomber tedesco Werner del Lipsia. Sullo sfondo c’è poi Icardi, in prestito al PSG con diritto di riscatto fissato a 70 milioni di euro, ma ancora di proprietà dell’Inter e sempre nei pensieri della Juve.