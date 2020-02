Juve Inter, parla Stramaccioni: «3-4-3 e nessuna paura. Ecco come ho vinto»

Andrea Stramaccioni ha parlato della famosa vittoria dell’Inter contro la Juventus all’Allianz Stadium. Le sue parole

Andrea Stramaccioni ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport della famosa vittoria conquistata quando sedeva sulla panchina dell‘Inter contro la Juventus all’Allianz Stadium.

VITTORIA – «La vittoria allo Stadium nel 2012? Una grande soddisfazione e una grandissima vittoria di tutto il popolo interista. Avevamo deciso di giocare a viso aperto e in maniera spregiudicata, tutto sarebbe potuto accadere eccetto prendere gol immediatamente …. E fu ahimè esattamente ciò che accadde. Anche se c’era un fuorigioco netto. Ero anche in linea con il guardalinee».

3-4-3 – «Ero convinto fosse l’unico modo per metterli realmente in difficoltà. Erano troppo fortI e sicuri di ciò che facevano per preparare una gara attendista. La pensai così e i ragazzi furono perfetti nell’interpretare una grande gara, strameritando di vincere».