Juve, i bianconeri mettono nel mirino il giovanissimo talento del Tottenham Mikey Moore

La Juve guarda al futuro e ha messo nel mirino Mikey Moore, attaccante inglese classe 2007 del Tottenham: le ultime

La Juve guarda al futuro e mette nel mirino Mikey Moore, talento classe 2007 del Tottenham. Il giovane attaccante inglese si è messo in luce nella sua prima stagione tra i professionisti, partecipando attivamente sia in Premier League che in Europa League, competizione che gli Spurs hanno conquistato. Moore ha esordito con la prima squadra in Coppa di Lega e, nonostante la stagione altalenante del Tottenham, è stato uno dei pochi motivi di entusiasmo per i tifosi. Secondo La Gazzetta dello Sport, la Juve sta valutando un’offerta per portarlo in Italia, sulla scia del progetto che ha già visto protagonista Kenan Yildiz, altro giovane lanciato a Torino con successo.

Il club bianconero punta così a ringiovanire ulteriormente la rosa, cercando nuovi talenti internazionali come Moore e Eliesse Ben Seghir, altro obiettivo proveniente dal Monaco. Tuttavia, trattenere Moore sarà una priorità per il Tottenham: il club londinese è convinto che possa diventare uno dei volti principali dell’Inghilterra del futuro e starebbe già pensando a un nuovo prolungamento di contratto, nonostante l’accordo triennale firmato solo un anno fa. La Juve, da parte sua, resta vigile e potrebbe approfittare di eventuali tentennamenti. L’operazione, comunque, si annuncia tutt’altro che semplice: gli Spurs non hanno intenzione di lasciarlo partire a cuor leggero e faranno di tutto per blindarlo, consapevoli di avere tra le mani un potenziale crack generazionale.