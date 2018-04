Juve, ora il Napoli poi la rivoluzione con cessioni eccellenti: ecco i piani bianconeri

La società bianconera prepara una rivoluzione sul mercato. Calciomercato Juventus: ecco le mosse di Beppe Marotta e le ultimissime notizie

Indipendentemente da come andrà a finire lo scontro diretto di questa sera tra Juventus e Napoli, i bianconeri preparano l’ennesima rivoluzione sul mercato. Tra ritiri e cessioni eccellenti, la rosa della Juve verrà rivista sensibilmente con cessioni e acquisti. L’obiettivo rimane la vittoria del campionato e andare il più avanti possibile in Champions con una rosa ringiovanita. Oltre ad Alex Sandro non è da escludere un altro addio importante, ma il club lavora anche a grandi colpi in entrata. Calciomercato Juventus: le ultimissime.

Secondo Tuttosport infatti Buffon, Lichtsteiner e Asamaoh lasceranno i bianconeri ma non saranno gli unici. Andranno via anche Alex Sandro e Marchisio e ci sarà almeno un’altra cessione eccellente oltre a quella del terzino sinistro brasiliano corteggiato da numerosi club. L’indiziato numero uno sembra essere Paulo Dybala ma attenzione anche a Miralem Pjanic, già da tempo nel mirino del PSG. Potrebbe andare via anche Mario Mandzukic. Il mercato dei bianconeri non sarà fatto di sole cessioni perché, come insegna anche la storia recente, dopo ogni cessione c’è stato un grande acquisto: quando è andato via Pogba è arrivato Higuain, quando è stato ceduto Bonucci sono arrivati grandi calciatori come ad esempio Douglas Costa, Bernardeschi e Szczesny.

Arriveranno tre terzini. Uno sarà Spinazzola. Contatti già avviati per Darmian ma attenzione ai vari Bellerin, Meunier. A sinistra si cerca l’erede di Alex Sandro: piacciono Digne, Bernat, Filipe Luis, Hector. Al centro arriverà Mattia Caldara e bisognerà prendere una decisione su Howedes, in prestito con diritto di riscatto dallo Schalke. I prossimi saranno giorni caldi sul fronte Emre Can: è attesa infatti la risposta definitiva ai bianconeri. Paul Pogba e Alvaro Morata rimangono due suggestioni ma la Juve un pensierino a entrambi lo sta facendo. Seguito anche Martial. Rientrerà alla base Marko Pjaca: il suo futuro sarà deciso a giugno.