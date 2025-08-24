 Juve Parma 1-0 LIVE: David porta in vantaggio i bianconeri - Calcio News 24
Juve Parma 1-0 LIVE: David porta in vantaggio i bianconeri

Juve

Allo Stadium il match valido per la 1ª giornata di Serie A Juve Parma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Juve Parma, valevole per la 1ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026.

JUVE PARMA CRONACA E DIRETTA LIVE: SEGUI QUI IL MATCH

Formazioni ufficiali Juve Parma, gli schieramenti del match

Pellegrino: «Parma, che fame. Sogno 15 gol. La Juve? Non mi tiro indietro. E vi svelo il mio segreto…»

