Juve sempre più autonoma: sarà lei a vendere i tappetini virtuali all’estero

Lega Serie A e la società ISG hanno trovato nella giornata di ieri un accordo per la commercializzazione dei cosiddetti “tappetini virtuali”

Un’altra, piccola grande, conquista per la Juventus di Andrea Agnelli. La Lega Serie A e la società ISG hanno trovato nella giornata di ieri un accordo per la commercializzazione dei cosiddetti “tappetini virtuali”. Si tratta, per chi non lo sapesse, di quegli spazi pubblicitari a fondo campo, accanto alle porte, che nel triennio precedente erano gestiti direttamente dal title sponsor. Quest’anno invece, per quanto riguarda i diritti nazionali la gestione spetta a TIM, mentre con riferimento ai diritti esteri la società ISG è stata incaricata della commercializzazione.

Questi tappetini sono importanti perchè essendo virtuali, è possibile mostrare uno sponsor differente a seconda del paese nel quale viene trasmessa la partita, accontentando quindi tutte le agenzie pubblicitarie. Da qui la volontà della Juventus, come spiega calcioefinanza.it, di commercializzare lo spazio all’estero in autonomia, che trova consenso nell’accordo raggiunto da Lega Serie A e ISG. E’ stato infatti stabilito che l’intermediario gestirà la commercializzazione degli spazi per 19 delle 20 società di Serie A, mentre la Juventus provvederà autonomamente. Per quanto riguarda invece i diritti nazionali, la Juventus ha ceduto lasciandone la gestione direttamente a TIM.

Come conseguenza di questo nuovo accordo, il contratto tra Lega e ISG passa così da 63 a 45 milioni di euro. Un calo vistoso dovuto all’uscita di scena da parte della Juventus, che tuttavia non ha impedito alla Lega Serie A di raddoppiare i proventi derivanti dai propri sponsor rispetto allo scorso triennio.