Juve, Scanavino lascia il gruppo GEDI: sarà concentrato solo sulla Juve

Juve, Maurizio Scanavino lascia il gruppo editoriale GEDI, di proprietà della Exor per concentrarsi sul suo lavoro con i bianconeri

Maurizio Scanavino lascia il Gruppo editoriale GEDI, di proprietà di Exor, per concentrarsi sulla Juve. Di seguito il comunicato ufficiale del gruppo editoriale: l’attuale amministratore delegato si dedicherà esclusivamente sul club bianconero.

IL COMUNICATO – «Il Consiglio di Amministrazione di GEDI Gruppo Editoriale riunitosi in data odierna ha nominato Paolo Ceretti consigliere di amministrazione e Presidente della Società, in sostituzione di Maurizio Scanavino, che lascia GEDI per concentrarsi sui suoi impegni in Juventus».