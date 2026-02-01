Juve, Spalletti nel post gara: «Non vogliamo Icardi ma un calciatore con determinate caratteristiche: se non lo troviamo stiamo così»

Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida Parma Juventus, conclusa con il successo per 4‑1 dei bianconeri

Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida tra Parma e Juventus, analizzando la prestazione degli azzurri e i temi principali del match. Di seguito le sue dichiarazioni.

VITTORIA STRARIPANTE – «I numeri portano sulla cattiva strada, meglio non guardarli. Meglio valutare il comportamento reale dei calciatori»

MCKENNIE E BREMER LO HANNO DEFINITO UNICO – «Se hanno detto così naturalmente fa piacere, per me diventa fondamentale avere un rapporto con una squadra che vuole giocare a calcio, che vuole divertirsi. Poi passa attraverso quella qualità che si è vista in campo, questo fatto di non essere mai scollegato da quello che è l’andamento della partita, di essere sempre connesso a dover sfruttare l’azione successiva. Ogni tappa non è mai definitiva, c’è sempre quella successiva. A loro avevo già detto che non devono parlare di me, i complimenti li devono fare ai loro compagni, ho una squadra dove realmente c’è la possibilità di diventare una squadra fortissima, proprio per questa amicizia, questa unione, questa qualità»

COME STA YILDIZ – «Siamo stati in contatto durante il primo tempo, ci ha detto ho un po’ di dolore e poi valutiamo. Ora ha un po’ di dolore anche camminando, bisogna valutare. Quelli che lo hanno trattato hanno detto che non si tratta di molto»

SE GLI SAREBBE PIACIUTO ICARDI – «Mi viene domandato di Icardi e di Osimhen, come calciatore non posso che dirne benissimo per quello che è stato il periodo in cui l’ho allenato. Questo non significa che lo voglio, parlo bene di lui perché mi ha portato dei gol. Non vogliamo Icardi ma un calciatore con determinate caratteristiche: se non lo troviamo stiamo così»

