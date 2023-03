Juve, svelata la multa per Kean: ecco la cifra

La Juventus ha deciso la cifra che Moise Kean dovrà pagare per l’espulsione contro la Roma. Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Moise Kean riceverà una multa di 20-25mila euro dopo l’espulsione lampo di Roma-Juve nell’ultimo turno di Serie A.

La ricaduta in comportamenti discutibili mette a rischio anche la sua conferma in estate, quando scatterà l’obbligo di riscatto che la Juventus ha garantito all’Everton. Per questo l’attaccante italiano potrebbe essere nuovamente ceduto.