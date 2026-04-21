Juve Verona, divieto di vendita ai residenti in provincia di Verona: il motivo dello stop. La decisione del Prefetto di Torino

Arrivano restrizioni importanti in vista di Juve-Verona, gara in programma il prossimo 3 maggio all’Allianz Stadium. Il Prefetto di Torino ha infatti disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Verona, adottando il provvedimento in via preventiva per tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza in occasione della partita.

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La decisione è maturata sulla base delle valutazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza nelle Manifestazioni Sportive e dal Questore di Torino, che hanno evidenziato possibili rischi legati ai recenti scontri avvenuti nel capoluogo piemontese tra tifosi del Verona e del Torino.

Nel dettaglio, il provvedimento prevede il divieto di acquisto dei tagliandi per i residenti nel territorio veronese, con una sola eccezione: potranno accedere alla vendita i possessori della fidelity card della Juventus, purché emessa prima del 31 marzo 2026. Previsto anche l’eventuale annullamento dei biglietti già acquistati e non conformi ai nuovi criteri.

COMUNICATO – «Il Prefetto di Torino ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Verona, in vista della partita di calcio in programma per il prossimo 3 maggio presso l’Allianz Stadium.

L’ordinanza è adottata per assicurare in via preventiva la tutela dell’ordine e della si-curezza pubblica in occasione della competizione sportiva, alla luce delle valutazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza nelle Manifestazioni Sportive e dal Questore di Torino, dalle quali emerge il rischio che possano verificarsi turbative do-vute ai recenti scontri che hanno coinvolto nella città di Torino i tifosi del Verona con quelli del Torino F.C.

Nello specifico, l’ordinanza prefettizia dispone:

•⁠ ⁠il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Verona, ad esclusione dei possessori della fidelity card della Juventus FC, emessa in data anteriore al 31 marzo 2026 e contestuale annullamento dei biglietti eventualmente già venduti;

Torino, 21 aprile 2026

L’ADDETTO STAMPA

Nives Maria Salvo».