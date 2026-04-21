Mercato Inter, Perrone l’osservato speciale di stasera contro il Como: Zanetti può avere un ruolo chiave nella trattativa, la strategia nerazzurra

Non ci sarà soltanto la finale di Coppa Italia in palio nella sfida tra Inter e Como. Come riferito dal Corriere dello Sport, sotto i riflettori di San Siro finirà anche Maximo Perrone, centrocampista argentino che da tempo è entrato nei radar del club nerazzurro in vista della prossima estate. Il regista dei lariani rappresenta infatti uno dei profili che piacciono alla dirigenza interista per rinforzare e ringiovanire la mediana, reparto destinato a essere ritoccato nella costruzione della rosa futura. In casa Inter, del resto, il gradimento nei confronti del progetto Como è noto da tempo e coinvolge più di un nome. Da Nico Paz fino allo stesso Cesc Fabregas, passando proprio per Perrone, il club nerazzurro guarda con attenzione a ciò che si sta sviluppando sulle rive del lago.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.

Inter Como, il fascino nerazzurro e le difficoltà di una trattativa tutt’altro che semplice

Il profilo di Perrone è già conosciuto in profondità ad Appiano e in viale della Liberazione, ma la semifinale di stasera offrirà comunque una nuova occasione per osservarlo da vicino in una gara ad alta pressione. L’eventuale operazione, però, non si annuncia semplice. Il Como è una società ambiziosa, solida, che non ha necessità di vendere e che anzi punta a continuare la propria crescita con una rosa sempre più competitiva. Proprio per questo motivo, strappare un giocatore così centrale al progetto lariano richiederà condizioni favorevoli e soprattutto la volontà del diretto interessato. Ed è qui che si inserisce il possibile vantaggio dell’Inter: il fascino del club, la prospettiva di un salto in alto e anche la stima già manifestata dall’ambiente nerazzurro (con Javier Zanetti in prima fila) potrebbero rappresentare fattori da non sottovalutare.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Inter Como, non solo Perrone: la mediana resta una priorità per il futuro

Secondo il Corriere dello Sport, Perrone non è comunque l’unico nome presente sul taccuino interista. La mediana sarà uno dei reparti su cui intervenire e il club sta valutando più soluzioni. Tra queste c’è anche il ritorno alla base di Stankovic jr, per il quale sarebbe già stata presa la decisione di esercitare la recompra, pur senza certezze sulla sua permanenza in nerazzurro. Piace inoltre Koné, centrocampista della Roma, considerato un profilo ideale per aggiungere fisicità e sostanza in mezzo al campo. In questo quadro, Perrone resta però un nome concreto e credibile: giovane, tecnico, già abituato a un calcio di qualità e perfettamente in linea con l’idea di rinnovamento dell’Inter. Stasera si gioca per la finale, ma anche per il futuro.