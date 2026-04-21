Napoli, la crisi realizzativa dell’attacco: i numeri e il calo che ha compromesso la lotta scudetto. L’analisi sulla stagione dei partenopei

Il Napoli vive uno dei momenti più complicati della sua stagione, soprattutto sul piano offensivo. La sconfitta interna per 2-0 contro la Lazio ha riportato in primo piano un dato pesante: la squadra di Antonio Conte non è riuscita a produrre nemmeno un tiro nello specchio della porta, mostrando una sterilità offensiva che sta diventando un tema strutturale e non più episodico. Reuters ha descritto gli azzurri come una squadra spenta, poco brillante e incapace di reagire, in una partita che ha praticamente chiuso la corsa scudetto, lasciando il Napoli a 66 punti, dodici dietro l’Inter, a cinque giornate dalla fine.

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Napoli Conte, i gol mancano e il rendimento non basta più

Il problema, ormai, è evidente: il Napoli segna troppo poco per sostenere le proprie ambizioni con continuità. La media realizzativa si è abbassata e il peso dell’attacco non riesce più a compensare le difficoltà emerse anche in altre zone del campo. Il ko con la Lazio ha rappresentato il simbolo di questo momento, ma il segnale era già emerso nelle settimane precedenti, tra prestazioni opache e partite con pochissime occasioni create. Nonostante questo, la squadra di Conte è rimasta a lungo agganciata alla zona altissima della classifica, segno di una struttura competitiva comunque solida. Oggi, però, il margine d’errore si è ridotto drasticamente e la qualificazione alla prossima Champions League resta l’obiettivo minimo da blindare in un finale che si annuncia molto delicato.

Napoli Conte, il mercato estivo può diventare inevitabile

Dentro questa crisi offensiva si leggono anche le difficoltà individuali e collettive di un reparto che non ha trovato continuità. Il peso dei gol è ricaduto su pochi uomini, mentre gli infortuni e i cambi di assetto hanno tolto riferimenti alla squadra. In questo senso, il finale di stagione servirà anche per capire quali profili possano ancora essere centrali nel progetto e dove, invece, sarà necessario intervenire. La sensazione è che il prossimo mercato dovrà rafforzare in modo deciso il potenziale offensivo del Napoli, perché una squadra che vuole restare ai vertici non può permettersi una fase realizzativa così povera nel momento chiave dell’annata. Conte, adesso, ha il compito più difficile: riaccendere il fuoco davanti e riportare il Napoli a segnare con continuità.