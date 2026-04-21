Calciomercato Juve, Pellegrini strizza l’occhio a Spalletti! Occhio allo scenario per l’estate: i piani dei bianconeri tra campo e mercato

La Juve ha davanti a sé un obiettivo preciso in questo finale di stagione: provare a chiudere al secondo posto. È questa la linea raccontata da Tuttosport, che descrive una squadra trasformata dal lavoro di Luciano Spalletti, oggi alla guida dei bianconeri. La stessa Juventus lo indica come allenatore nelle conferenze stampa e nei contenuti ufficiali del club, mentre il quotidiano torinese sottolinea come il tecnico non voglia sentir parlare di calcoli o gestione, ma soltanto di vittorie per provare a superare Napoli e Milan in classifica.

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Spalletti Juventus, mentalità nuova e gruppo rigenerato

Secondo Tuttosport, fin dal suo arrivo Spalletti ha lavorato soprattutto sulla testa della squadra, trasmettendo un messaggio ambizioso anche nei momenti in cui la Juve faticava a trovare continuità. Il quotidiano parla di un gruppo rigenerato dal metodo dell’allenatore, fatto di colloqui individuali, gestione moderna dello spogliatoio e scelte forti anche sul piano tecnico. In questo senso viene sottolineata la capacità del tecnico di mantenere equilibrio e identità anche rinunciando, almeno in alcune fasi, a profili importanti come Kenan Yildiz e Khéphren Thuram.

Spalletti Juventus, il mercato guarda a Pellegrini e Celik

Accanto al campo, però, c’è già il tema del futuro. Sempre secondo Tuttosport, la società bianconera sta osservando con attenzione alcune possibili occasioni di mercato utili a rinforzare la rosa della prossima stagione. Tra queste c’è Lorenzo Pellegrini, centrocampista in scadenza e profilo apprezzato anche per il rapporto costruito in passato con Spalletti. Sullo sfondo viene citato anche Zeki Celik, altro nome considerato interessante per ampliare le soluzioni difensive. L’idea, racconta il quotidiano, è chiara: il secondo posto non sarebbe soltanto un piazzamento prestigioso, ma una tappa utile per consolidare mentalità, gerarchie e ambizioni in vista del prossimo assalto allo scudetto. Per la Juve di Spalletti, dunque, la volata finale vale già molto più di una semplice qualificazione.