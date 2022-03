Juve Villarreal, Sacchi: «Il calcio non è questo, entrambe pensavano a non subire gol»

Arrigo Sacchi ha criticato la prestazione sia della Juve che del Villarreal in Champions League

Arrigo Sacchi, storico ex allenatore italiano, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha commentato il match di Champions League tra Juventus e Villarreal che ha visto trionfare gli spagnoli.

JUVE SFORTUNATA – «Certamente, sono d’accordo. La traversa di Vlahovic è stata clamorosa. E a conti fatti il risultato è esagerato. Però, per arrivare lontano in Europa bisogna fare qualcosa di più e lo dico sia alla Juve sia al Villarreal».

PARTITA – «Molto tattica e con poche emozioni, poco ritmo, poco pressing. Sia la Juve sia il Villarreal, si vedeva lontano un miglio, pensavano prima di tutto a non prendere gol. Ma così facendo non si va lontano. Entrambe speravano in una ripartenza improvvisa, nel colpo di un singolo e in un calcio piazzato».

