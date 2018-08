Grazie anche alla faraonica campagna acquisti che ha portato Ronaldo sotto la Mole, la vecchia signora è il terzo club al mondo come costo della rosa

Ormai, la Juventus punta ad essere l’unica vera e propria potenza italiana in Europa. Specialmente dopo le due finali di Champions perse, la consapevolezza di sé è cambiata, si è intensificata, permettendo di raggiungere l’élite del calcio mondiale. Anche per questo in Italia l’egemonia bianconera pare ad oggi infrangibile.

In queste ore, ha dato scalpore la statistica emersa e sottolineata da Tuttosport. Secondo il quotidiano con sede a Torino, il valore rosa dopo questa esosa campagna acquisti si aggira intorno al miliardo di euro, dietro solo alle due potenze spagnole Real Madrid e Barcellona e davanti al panzer tedesco del Bayern Monaco. Numeri che fanno capire l’ambizione del club di Agnelli, voglioso di tornare a trionfare in Europa. Fino a sette anni fa, il valore della rosa di Conte si aggirava intorno ai 296 milioni di euro, contro i 993 di oggi. Un cambiamento radicale e impensabile, d’altronde l’acquolina in bocca vien mangiando.