Juventus-Ajax highlights e gol: le azioni salienti del match di ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018/2019

Juventus-Ajax highlights e gol: i momenti principali della gara di di ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018/2019. All’Allianz Stadium di Torino, la squadra di Massimiliano Allegri sfida i ‘lancieri’ guidati da Erik ten Hag per la conquista delle semifinali della competizione. Nella gara d’andata giocata ad Amsterdam mercoledì scorso, Ajax e Juventus hanno pareggiato per 1-1 con le reti di Ronaldo e Neres. Ai bianconeri, così, può bastare anche un pareggio per 0-0 per ottenere la qualificazione; l’Ajax sarà invece premiata solo in caso di vittoria o di pareggio con almeno 2 reti segnate (2-2, 3-3, ecc.). In caso di pareggio per 1-1 si procederà ai tempi supplementari e, eventualmente, ai calci di rigore. La squadra qualificata affronterà in semifinale la vincente della sfida Manchester-City-Tottenham.

JUVENTUS-AJAX 1-0 – Ci pensa sempre Cristiano Ronaldo! Calcio d’angolo dalla destra, CR7 trova il varco giusto e, tutto solo, incorna alle spalle di Onana!

JUVENTUS-AJAX 1-1 – Pareggio di Van De Beek! Conclusione sbagliata di Ziyech dal limite, ma la palla finisce sui piedi di Van De Beek che conclude in rete!