Alaba destinato a lasciare il Bayern Monaco a parametro zero in estate. Concorrenza Real e City per il difensore

La Juventus fiuta l’occasione per David Alaba. Il duttile difensore austriaco con tutta probabilità lascerà a parametro zero il Bayern Monaco a fine stagione, dopo l’ultima fumata nera sul rinnovo di contratto in scadenza a giugno. «Dobbiamo accettare che Alaba andrà via, ha rifiutato più volte le nostre offerte», ha sottolineato il Ds bavarese Salihamidzic.

La Juve rimane alla finestra, anche se non vuole partecipare ad aste come scrive Tuttosport. Alaba pretende un ingaggio di almeno 15 milioni di euro a stagione, fuori dai parametri e della nuova politica sugli stipendi della ‘Vecchia Signora’ malgrado il CFO Paratici sia sensibile ai parametri zero di spessore internazionale. Sul giocatore c’è la forte concorrenza di Real Madrid e Manchester City, pronte a recapitare una ricca offerta al classe ’92.