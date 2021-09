Alex Sandro, esterno della Juventus, ha parlato al termine del match di Champions League contro il Malmoe

«Sono contentissimo per questo primo gol in Champions, lo cercavo da tempo. È stato importantissimo per la squadra perché ha reso tutto più semplice su un campo difficile. In ogni partita proviamo a giocare in modo di fare male agli avversari, abbiamo studiato bene la gara e siamo riusciti a fare quello su cui abbiamo lavorato. La vittoria porta in alto il morale della squadra, stiamo meglio e abbiamo alzato un po’ la testa. Questo è un gruppo forte, in crescita e siamo sulla strada giusta».