Juventus, Allegri: «Il Pallone d’Oro spetta a Cristiano Ronaldo»

In occasione dell’evento Here To Create organizzato dall’Adidas, Allegri ha rilasciato alcune dichiarazioni su CR7 e gli obiettivi stagionali

Allegri non ha dubbi: Cristiano Ronaldo merita il Pallone d’Oro più di chiunque quest’anno. Il tecnico della Juventus ha tenuto a ribadire il concetto in occasione dell’evento ufficiale della società “Here To Create” organizzato dall’Adidas. Per l’occasione, migliaia di tifosi bianconeri hanno occupato Corso Vittorio Emanuele II per vedere i giocatori della Vecchia Signora. Queste le parole di Allegri, riportate dal sito ufficiale della Juventus: «Cristiano merita il Pallone d’Oro per quanto ha fatto, per i gol e per le vittorie ottenute e per quanto sta facendo anche quest’anno. È un campione, e per noi è un valore aggiunto, perché ha portato esperienza internazionale e aumentato la consapevolezza di tutti».

Il tecnico si è poi soffermato sugli obiettivi stagionali, in un’annata in cui sognare il triplete è più che lecito: «Abbiamo due strade da percorrere. Quella del campionato, che è molto lunga e nella quale a volte usciamo un po’ dalle partite. A Empoli siamo stati bravi all’inizio, poi siamo… “andati verso Firenze”, e poi per fortuna siamo rientrati riuscendo a vincere. Dobbiamo lavorare perché in Italia ci sono squadre importanti come il Napoli e l’Inter. I nerazzurri sono in grande crescita e sono un avversario importante, così come il Napoli che sta proseguendo con Ancelotti il cammino già intrapreso con Sarri. L’altra strada è la Champions, dove si trovano squadre che lasciano spazi maggiori e l’attenzione è diversa, perché è una competizione più corta. Vincerla non sarà facile, anche perché c’è una candidata fortissima come il Barcellona. Dovremo essere bravi e fortunati».