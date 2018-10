Inter, Nainggolan in giro per Milano… con Pjanic! – FOTO

Radja Nainggolan e Miralem Pjanic si sono incontrati nel capoluogo lombardo in occasione di un evento della Juventus

Un rapporto di amicizia importante quello tra Miralem Pjanic e Radja Nainggolan. I due centrocampisti, insieme alla Roma, si sono separati quando il bosniaco ha accettato le avances della Juventus, andando a vincere campionati e coppe. Il belga non ha mai apprezzato i bianconeri, rivolgendo spesso accuse pesanti alla Vecchia Signora, ma il rapporto col suo ex compagno non si è mai rovinato.

L’ennesima prova del loro legame arriva direttamente dall’account Instagram di Radja Nainggolan. Il belga ha pubblicato una story con Miralem Pjanic e la scritta: «Sempre un piacere rivederti». Il bosniaco era a Milano con gran parte della Juventus per un incontro con i tifosi organizzato dall’Adidas Store di Corso Vittorio Emanuele II e non ha perso l’occasione di incontrare il suo vecchio amico.