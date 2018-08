La conferenza stampa dell’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, in vista della sfida di domani contro la Lazio all’Allianz Stadium

Si avvicina l’esordio in casa per la Juventus e per Cristiano Ronaldo, il quale torna all’Allianz Stadium 144 giorni dopo, quando in occasione dell’andata dei quarti di finale di Champions League della scorsa stagione realizzò la meravigliosa rete in rovesciata con la maglia del Real Madrid. Domani la squadra bianconera, difatti, ospiterà la Lazio di Simone Inzaghi, nel match valido per la seconda giornata di Serie A. Alla vigilia della gara ha parlato il tecnico del club piemontese, Massimiliano Allegri nella consueta conferenza stampa pre-partita.

L’allenatore ha spiegato ai giornalisti che l’impegno di domani sarà difficile per la Juve, basti pensare al precedente della scorsa stagione, quando i bianconeri si fecero rimontare in casa, perdendo 2-1 e stoppando una scia vincente di ben 41 successi casalinghi. «Per portare a casa lo Scudetto– ha proseguito Allegri- quest’anno serviranno 88-90 punti. Sono molto contento che contro il Chievo la vittoria sia arrivata al 93′. Mi andava bene anche il pareggio, questo risultato è servito per far capire a tutti che per rivincere bisogna pedalare».

Il mister bianconero ha poi difeso Leonardo Bonucci, tornato a Torino dopo un anno al Milan, spiegando che il difensore è ritornato alla Juve con entusiasmo e passione e va rispettato. Su Cristiano Ronaldo, Allegri ha, poi, ammesso che giocherà domani, ma potrebbe anche a volte sedersi in panchina dato il numero elevato di partite che la squadra dovrà disputare durante questa stagione. Sulla possibile formazione, però, l’allenatore non si è sbilanciato molto con i giornalisti.