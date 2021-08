Juventus, Allegri: «Barcellona? Dybala non ci sarà. Sfida tra grandi club»

Massimiliano Allegri parla alla vigilia della sfida contro il Barcellona nel Trofeo Gamper: le sue dichiarazioni sul match

Massimiliano Allegri ha parlato a Juventus TV in vista del Trofeo Gamper.

COME ARRIVA LA SQUADRA – «Ci arriviamo dopo una settimana di allenamento tutti insieme, con gli ultimi arrivati. La squadra si è allenata con entusiasmo: è una tappa intermedia prima dell’inizio del campionato visto che avremo un’altra amichevole sabato prossimo con l’Atalanta. È una sfida tra due grandissimi club, quindi dobbiamo affrontarla con serietà e serve a me per capire le condizioni di alcuni giocatori».

TROFEO GAMPER – «E’ sempre Barcellona-Juve, alza il livello di attenzione e ci fa preparare bene all’inizio della stagione».

4 ITALIANI E DYBALA PRESENTI – «Dybala no perché preferisco fargli fare ancora qualche giorno di allenamento, dato che si è aggregato alla squadra ieri. Quindi portarlo giù sarebbe un rischio: ho parlato con lui e l’ideale sarebbe che lui restasse qui a fare allenamento. Gli altri invece vengono tutti e chi può e chi meno faranno parte della gara».

