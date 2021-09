Juventus, Allegri: «Ora restiamo in equilibrio. Tra Napoli e Milan...»

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato al termine del match di Champions League contro il Malmoe

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato al termine del match di Champions League contro il Malmoe. Le sue dichiarazioni ai microfoni di SportMediaset.

PARTITA – «Quando giochi in Champions c’è sempre attesa. Il debutto fuori in trasferta dopo tre partite senza risultati: c’era pressione. I ragazzi hanno fatto una buona partita sul piano tecnico. In alcune situazioni potevamo fare meglio, dobbiamo migliorare. Ma il percorso iniziato il 14 luglio non cambia, i risultati condizionano il giudizio. Bisogna essere bravi a rimanere in equilibrio».

MILAN – «Dobbiamo darci un obiettivo che è quello della seconda sosta e vedere a che punto siamo. Il Milan sta giocando molto bene ed è tecnicamente molto forte. Vive un momento di grande entusiasmo e per noi deve essere di stimolo».

ASPETTO MENTALE – «L’aspetto mentale è il 90% di tutto il lavoro. Quando lasci dei punti in campionato giocando a tratti male e con errori singoli come a Udine e a Napoli, vedi le cose più negativamente. Nel 2015/16 prendemmo gol su punizione di Sansone sull’unico tiro del Sassuolo, sbagliando 8 gol. Al ritorno vincemmo una partita brutta, giocando male. Bisogna sempre distinguere risultato da prestazione».

