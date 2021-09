Juventus, Allegri rivoluziona la difesa: cambia tutto dopo la sosta. Il piano

Nella sosta per le Nazionali, Massimiliano Allegri sta studiando una rivoluzione per la difesa: le ultime

Come spiega La Gazzetta dello Sport Massimiliano Allegri è preoccupato dalla fragilità difensiva della sua Juventus. Ecco perché non esclude il ricorso alla difesa a tre, già sperimentata in alcuni test estivi e per uno spezzone di partita contro l’Udinese.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24

Dalla BBC alla BCD: difficile scegliere in una partita importante a chi rinunciare tra Bonucci, Chiellini e De Ligt, perché tutti e tre garantiscono quantità e personalità. Allegri potrebbe presentarsi con la BCD alla ripresa dopo la sosta contro il Napoli, per ovviare alla penuria dei terzini sudamericani.