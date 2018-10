Juventus, ancora Allegri: «Vincerle tutte? Non diciamo ‘ste robe»

Max Allegri nel post partita contro l’Udinese: «Non abbiamo mai perso la concentrazione. Miglior partita di Bentancur, Cr7 è tranquillo»

E sono otto su otto, come le Juventus di Carcano (30′-31′) e Trapattoni (85′-86′) e il Napoli di Sarri (17′-18′). I bianconeri di Massimiliano Allegri proseguono lo sprint in campionato, l’Udinese di Velasquez l’ultima vittima in ordine di tempo. Due gol nel primo tempo di Bentancur e Ronaldo per chiudere la pratica. Allegri dopo il match: «Oggi i ragazzi mi sono piaciuti molto, specie nell’atteggiamento sul 2 a 0. Abbiamo dimostrato maturità restando sempre concentrati, tranne in un paio di situazioni in cui ci siamo fatti prendere d’infilata. Dobbiamo lavorare su noi stessi, contro il Napoli abbiamo fatto confusione dopo il rosso a Mario Rui. Oggi sul piano tecnico è stata la partita migliore».

Allegri passa poi all’analisi sui singoli, dall’attacco alla difesa: «Bravi gli attaccanti, bene tutta la squadra ad usare il campo in ampiezza. Siamo stati reattivi nel riconquistare la palla in avanti, l’Udinese si difendeva bene. Matuidi è uscito per un indurimento al flessore. A centrocampo mi è piaciuta tantissimo la partita di Bentancur, la sua gara migliore da quando è alla Juventus. A parte l’inserimento del gol, ha fatto bene sia sul piano tecnico che sul piano tattico. Continua a crescere bene da mezz’ala, come del resto Cancelo. Oggi poi era importante non prendere gol per la seconda volta consecutiva in campionato, ora vorrei un filotto così. Perché poi davanti qualcosa di buono lo creiamo sempre».

Un commento anche su Cr7 e la sua delicata situazione: «Ha fatto una bella partita, con un gol straordinario. Ma io non ho mai avuto dubbi su di lui perché l’ho visto allenarsi con grande serenità. Se le vicende extra-campo influenzino la sua vita privata non lo saprei dire, mica vivo a casa con lui…»

Ma questa Juventus può davvero vincere tutte le partite? Allegri non si fa prendere da facili entusiasmi: «Non cominciamo con ‘ste robe, menomale che c’è la sosta perché altrimenti da domani cominciavate a scrivere che la Juve vince tutto».