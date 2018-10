Udinese-Juventus gol e highlights: le azioni salienti del match della 8ª giornata della Serie A 2018/2019 – VIDEO

E’ iniziata Udinese-Juventus, anticipo dell’ottava giornata di Serie A. La Juventus vuole suonare l’ottava sinfonia in campionato dopo le sette vittorie consecutive, l’ultima pesantissima contro il Napoli. Di contro in campo un’Udinese in forma che ha approcciato, bene al campionato nonostante le tante novità estive.

UDINESE-JUVENTUS 0-1 – La sblocca Bentancur! Ripartenza rapida ispirata da Dybala, cross al bacio di Cancelo dalla destra e incornata vincente dell’uruguaiano al primo centro in bianconero

UDINESE-JUVENTUS 0-2 – Raddoppio di Cristiano Ronaldo! Pallone a campanile addomesticato in area da Mandzukic, che appoggia per CR7 che di mancino non lascia scampo a Scuffet

Centro de Cancelo y cabezazo de Bentancur que adelanta a la Juventus pic.twitter.com/3WpRiBSRhK — La Voz del Calcio (@lavozdelcalcio) October 6, 2018