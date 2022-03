Juventus, Arrivabene: «Convinto che Ronaldo sarebbe rimasto. Rinnovo Dybala? Vediamo...»

L’a.d. della Juventus Arrivabene ha parlato senza veli della stagione dei bianconeri

Maurizio Arrivabene, amministratore delegato della Juventus, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato a 360 gradi della stagione della squadra bianconera.

RONALDO – «Nei primi giorni, vedendolo al camp, motivato e sul pezzo, mi convinsi che sarebbe rimasto. In seguito manifestò altri propositi e sappiamo come è andata».

DYBALA – «Avevamo trovato l’accordo? Vero. Le cifre che lei ha recentemente riportato sono corrette. Poi le cose sono decisamente cambiate. L’inverno scorso c’è stato un aumento di capitale da 400 milioni, che serviva ad aggiustare i conti, non per il mercato, in più aspettavamo la semestrale, di conseguenza si sono rese necessarie nuove valutazioni riassumibili nei 4 parametri».

INCONTRO RINVIATO PER DYBALA – «Abbiamo scelto di far slittare l’incontro semplicemente perché il tecnico ha voluto mettere in bolla la squadra, avevamo davanti a noi la partita di Genova e il ritorno di Champions. Offerta al ribasso? Vediamo come si presenta Paulo, nulla è deciso. Mi deve credere».

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU JUVENTUS NEWS 24