Juventus, stop per Cristiano Ronaldo. Domani il portoghese non sarà a disposizione di mister Sarri

Quasi tutto pronto per il ritorno in campionato e soprattutto per il big match tra Atalanta e Juventus in programma domani alle 15:00.

C’è però una grana bella grossa per Maurizio Sarri: Cristiano Ronaldo infatti sarà out per un problema fisico. L’obiettivo del portoghese è quello di tornare a disposizione per il match di Champions contro l’Atletico Madrid.