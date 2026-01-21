Dopo Inter-Arsenal e Copenaghen-Napoli, la Champions League continua anche con le partite di stasera. Oltre ad Atalanta-Athletic Bilbao, che potrebbe sancire il passaggio diretto agli ottavi per i bergamaschi, c’è Juventus-Benfica.

I bianconeri, reduci dalla brutta sconfitta contro il Cagliari, vogliono ipotecare i playoff della massima competizione europea. Per farlo però devono battere i lusitani di Josè Mourinho, che vogliono a tutti i costi vincere per entrare tra le 24.

Ma come vedere la Champions in TV? Sarà un match tutto da vivere, e per i tifosi bianconeri c’è una grande notizia: Juventus-Benfica è in streaming gratis su Amazon Prime Video. Come vederla? Te lo spieghiamo di seguito.

Juventus-Benfica streaming gratis: come vederla su Prime Video

Ma come vedere Juventus-Benfica gratis su Prime Video? Per chi non è ancora iscritto ad Amazon Prime, c’è la possibilità di guardare gratuitamente Juventus–Benfica grazie al periodo di prova di 30 giorni incluso per i nuovi utenti. La prova permette anche di accedere all’intero catalogo di Prime Video, con migliaia di film, serie e contenuti esclusivi.

Ecco passaggio per passaggio cosa bisogna fare per attivare la prova gratuita:

Andare sul sito di Prime Video;

Selezionare l’opzione per avviare la prova gratuita di 30 giorni;

di 30 giorni; Effettuare il login o creare un nuovo account , se non si è già registrati;

, se non si è già registrati; Inserire un metodo di pagamento valido , necessario per attivare la trial ma senza addebiti durante il primo mese .

, necessario per attivare la trial ma . Confermare l’attivazione e iniziare subito a utilizzare Prime Video, incluso il match Juventus-Benfica.

Al termine dei 30 giorni, l’utente può scegliere tra abbonamento mensile a 4,99 €, abbonamento annuale a 49,90 € oppure disattivare il rinnovo senza alcun obbligo di continuare.

Juventus-Benfica: le probabili formazioni

Tra i pali dovrebbe rivedersi Di Gregorio, dopo il turno di riposo osservato nell’ultima gara. Davanti a lui si va verso la continuità nel pacchetto difensivo, con Bremer e Kelly ancora titolari al centro.

A centrocampo, rispetto alla trasferta di Cagliari, rientra Thuram, mentre Koopmeiners è orientato a partire inizialmente dalla panchina. Qualche nodo per Spalletti resta nel reparto offensivo: Conceição, non ancora al massimo della forma, dovrebbe essere utilizzato a gara in corso.

Non è più semplice il quadro per il Benfica, che deve fare i conti con numerose assenze. Oltre al lungodegente Bah, Mourinho non potrà contare su Lukébakio in attacco.

In mezzo al campo è indisponibile Ríos, alle prese con un problema alla spalla, mentre rimane in dubbio l’ex Barrenechea. Alle spalle di Pavlidis si profila invece un terzetto composto da Sudakov, Prestianni e Scjelderup.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti.

Benfica (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl; Barreiro, Aursnes; Prestianni, Sudakov, Scjelderup; Pavlidis. All. Mourinho.