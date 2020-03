Juventus, Bentancur è il regista totale per Sarri

Juventus, Bentancur è il regista totale per Maurizio Sarri. Ormai l’uruguaiano ha superato Pjanic come play

Le gerarchie come play sono state ridisegnate. Lo sa bene Maurizio Sarri, ma anche Rodrigo Bentancur, il vero regista totale di questa squadra.

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi analizza la scelta del tecnico bianconero: il centrocampista uruguaiano sa fare tutti i ruoli in mezzo al campo e ha già superato Miralem Pjanic nelle gerarchie di squadra. Manca soltanto il gol per convincere il tecnico.