Juventus, Bonucci: «Ringrazio il Milan ma la Juve è casa mia»

Quasi tutto pronto per il derby della Mola, intanto Bonucci rivive il suo passato e parla anche del momento di De Ligt

Domani sarà Juventus-Torino, il derby della Mole tra due squadre che vivono periodi completamenti diversi tra loro: i bianconeri sono primi in classifica, i granata contestano Mazzarri e sono reduci dal 4-0 subito in campionato dalla Lazio. Leonardo Bonucci è pronto anche per questa sfida. Il difensore ha rilasciato una lunga intervista a La Stampa ripercorrendo anche alcune esperienze del suo passato.

«Vogliamo che l’annata diventi storica, serve tempo perché abbiamo preso gol evitabilissimi. Milan? Lo ringrazio ma la Juve è casa mia». Su De Ligt: «Ci siamo passati tutti, gli ho detto di stare sereno. E’ il difensore del futuro».