Juventus Locatelli: oggi il primo incontro tra le parti. La trattativa entra nel vivo

Fissata la data dell’incontro tra Juventus e Sassuolo per trovare un’intesa per il passaggio di Locatelli in bianconero. Le ultime

Come appreso da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, sarebbe stata fissata la data dell’incontro tra Juve e Sassuolo per il passaggio di Locatelli in bianconero. I due club si incontrerebbero oggi, mercoledì 23 giugno, per delineare i punti della trattativa.

I neroverdi valutano il centrocampista 40 milioni di euro, ma sarebbero disposti ad accettare una contropartita per abbassare il prezzo. In questo senso interesserebbe il nome di Dragusin, che potrebbe essere usato come pedina di scambio.