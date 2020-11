Locatelli resta nei radar della Juventus per il prossimo mercato estivo. Anche Pogba, Aouar e De Paul nel mirino di Paratici a centrocampo

La Juventus non perde di vista Manuel Locatelli. Il club bianconero segue il talento del Sassuolo da diverso tempo e starebbe pianificando un nuovo assalto la prossima estate per l’ex Milan come riporta il Corriere di Torino. Locatelli sarebbe valutato almeno 30 milioni di euro più bonus dal sodalizio emiliano.

Oltre al nazionale azzurro, a centrocampo anche Pogba e Aouar restano sul taccuino del CFO Paratici per giugno. Un altro profilo che piace alla dirigenza della Continassa, inoltre, è De Paul dell’Udinese, giocatore congeniale per le alchimie tattiche di Pirlo nello scacchiere bianconero.