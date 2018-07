Juventus, Chiellini: «Non credevo che Ronaldo fosse possibile»

Il neo capitano Giorgio Chiellini è stato il primo a sorprendersi per l’affare del secolo. Su Bonucci: «Vuole tornare, ma dipende dal club»

Una sorpresa per tutti, un bellissimo fulmine a ciel sereno che ha colpito anche gli stessi tesserati bianconeri. Il trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus ha preso alla sprovvista anche il neo capitano della Vecchia Signora, Giorgio Chiellini. Queste le dichiarazioni rilasciate a Espn: «L’ho detto ai miei amici: è impossibile. Poi però ho sentito i nostri dirigenti, pian piano è diventata una possibilità. Era tutto vero».

Dal ritiro in America, dove la Juventus è impegnata nella ICC, il difensore toscano non si è tirato indietro sugli obiettivi di quest’anno: «Vogliamo migliorare con lui e spero che ci aiuti a raggiungere il nostro target, sapete tutti qual è. Vogliamo la Serie A e la Champions, ma ovviamente la coppa dalle grandi orecchie non si vince con un solo giocatore. Ci aiuterà ad arrivarci ancora più vicini: negli ultimi anni tra finali, quarti ecc, siamo sempre stati lì. Non è un obbligo vincerla, ogni stagione almeno 4-5 club partono con l’obiettivo di vincerla, ma con Ronaldo andremo avanti il più possibile, fino alla fine».

Infine, due parole anche sull’amico di sempre, quel Leonardo Bonucci mai così vicino al ritorno in bianconero: «Per me è un amico, di solito passo le vacanze con lui e la famiglia. So e sapevo della sua volontà di tornare con noi, ma io sono un calciatore e non posso dire niente sulla trattativa, vediamo cosa farà il club».