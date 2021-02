Juventus, Chiellini e il rifiuto: «Fui un folle»

Giorgio Chiellini ha parlato della volta, da giovane, in cui l’Arsenal gli propose un maxi contratto

In una lunga intervista a So Foot, Giorgio Chiellini ha parlato anche di quella volta, da giovane, che rifiutò una maxi offerta dell’Arsenal per non tradire il suo Livorno.

LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE A CHIELLINI

«Avevo 16 anni, giocavo in serie C nel Livorno. L’Arsenal mi offrì 200 milioni di lire a stagione. Sono stato un folle a declinare quella proposta. Non mi sentivo pronto nemmeno quando mi chiesero di firmare per l’Inter. Non volevo andare da nessuna parte né tradire Livorno».