Juventus, Conceicao come Cristiano Ronaldo: il gol contro la Roma gli ha permesso di eguagliare CR7! Il motivo e l’importante statistica

Juventus, Conceicao ha eguagliato Cristiano Ronaldo grazie al gol realizzato contro la Roma. Cosa ha fatto Chico all’Olimpico

Non è mai facile gestire il peso di un paragone ingombrante con un mostro sacro della storia del calcio, eppure Francisco Conceição sembra non soffrire minimamente la pressione. Il giovane talento della Juventus sta dimostrando, partita dopo partita, di possedere non solo una tecnica individuale di primissimo livello, ma anche un cinismo sotto porta capace di riscrivere le statistiche del club bianconero e del campionato di Serie A.

Il record esclusivo: sulle orme di CR7

La recente e accesa sfida contro i giallorossi ha sancito un traguardo storico per il gioiellino lusitano. Come evidenziato dai dati statistici raccolti da Opta, Conceição è diventato solamente il secondo giocatore portoghese nella storia della Juventus a segnare in entrambe le sfide stagionali contro la Roma nel massimo campionato.

Si tratta di un club d’élite, considerando che, prima di lui, l’unico a riuscire in questa particolare impresa era stato Cristiano Ronaldo durante la stagione agonistica 2020/21.

Tecnica e temperamento: l’arma in più della Juventus

Raggiungere un simile e prestigioso primato non è frutto del caso, ma il risultato di una crescita esponenziale e continua. Se Ronaldo dominava le difese avversarie sfruttando la sua prorompente fisicità e il suo strapotere atletico, il piccolo “Chico” scardina le retroguardie puntando tutto su un’agilità fuori dal comune.

Oltre ai numeri e alle reti, ciò che impressiona maggiormente di Conceição è il suo temperamento. Nonostante una statura minuta, il portoghese non si sottrae mai al ruvido duello fisico e cerca in modo sistematico l’uno contro uno, trasformandosi in un incubo costante per i terzini avversari. La sua forte personalità gli permette di mantenere la freddezza necessaria per risultare decisivo nei momenti cruciali dei grandi match.

Un futuro a tinte bianconere

La Juventus sembra aver trovato in lui il degno erede della prolifica tradizione portoghese a Torino. Un elemento capace di infiammare l’Allianz Stadium con una singola giocata d’alta scuola. Con un contratto che lo lega saldamente ai colori bianconeri e una fiducia totale da parte di tutto l’ambiente, il percorso di Conceição è appena iniziato. Se il buongiorno si vede dai record strappati a CR7, la piazza juventina ha tutti i diritti per sognare in grande.