Juventus, i convocati di Tudor per la sfida contro il Milan: quante novità! La lista completa

Juventus, i convocati di Igor Tudor per la sfida contro il Milan del grande ex Allegri: quante novità! La lista completa

Mancano poche ore al big match contro il Milan ma arriva una brutta notizia in casa Juventus: Gleison Bremer, difensore brasiliano classe 1997 e leader della retroguardia bianconera, non sarà della partita. Nella lista ufficiale dei convocati diramata dal club, il suo nome non compare, confermando i timori della vigilia.

Bremer ko: il pilastro difensivo non recupera

Il problema al ginocchio, conseguenza della botta rimediata contro l’Atalanta, si è rivelato più serio del previsto. Bremer ha provato fino all’ultimo a stringere i denti, ma l’allenamento di rifinitura ha dato esito negativo. Una perdita pesante per Igor Tudor, tecnico croato subentrato in panchina e chiamato a guidare la Juventus in una sfida cruciale per la corsa scudetto.

Thuram torna a disposizione

Se la difesa perde il suo uomo più affidabile, il centrocampo ritrova un sorriso. Khéphren Thuram, centrocampista francese classe 2001, ha smaltito il fastidio al polpaccio che lo aveva costretto a saltare l’ultima gara di Champions League. Difficile vederlo titolare dal primo minuto, ma la sua presenza in panchina rappresenta un’arma preziosa per dare dinamismo e qualità a gara in corso.

Emergenza difesa: spazio ai giovani

L’infermeria bianconera non riguarda solo Bremer. Anche Johan Cabal, difensore colombiano arrivato in estate, sarà indisponibile per circa 45 giorni a causa di un infortunio muscolare. Per sopperire all’emergenza, la società ha deciso di attingere alla Juventus Next Gen, convocando per la prima volta in prima squadra Pedro Felipe, giovane difensore brasiliano classe 2004.

Una sfida ad alta tensione

L’assenza di Bremer complica i piani di Tudor, che dovrà ridisegnare la linea difensiva in una delle partite più delicate della stagione. Al tempo stesso, il rientro di Thuram e la freschezza di Pedro Felipe offrono nuove soluzioni in un match che promette spettacolo e intensità.