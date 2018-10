Juventus, crollo in Borsa: colpa del caso Cristiano Ronaldo?

Crolla il titolo della Juventus in Borsa (-25%). Probabilmente tale calo è dovuto alle accuse di stupro nei confronti della stella bianconera Cristiano Ronaldo

La Juventus festeggia le sue vittorie in campo che sino ad ora hanno toccato quota 9 in altrettante partite tra campionato e Champions League. Mentre la squadra di Allegri si prepara per sfidare l’Udinese e magari centrare il decimo successo, la società vive un ”momento no”. Dopo le dimissioni dell’amministratore delegato Beppe Marotta, dopo 8 anni in bianconero oggi arriva una notizia non troppo positiva per la Vecchia Signora. Dalla Borsa, difatti, si apprende che il titolo del club ha subito è ancora il calo, dopo aver toccato in estate i massimi storici a seguito dell’arrivo di Cristiano Ronaldo.

A metà settembre un’azione della Juventus era arrivata a costare ben oltre i 1800 euro, adesso si è arrivati ad un calo del 25% in tre settimane. Probabilmente questo crollo è riconducibile alle presunte accuse di stupro nei confronti di Cristiano Ronaldo da parte di un’ex modella statunitense.