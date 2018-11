Il giocatore della Juventus Juan Cuadrado ha rilasciato qualche commento dopo il gol che ha chiuso il match contro il Cagliari

Juan Cuadrado, come spesso gli è capitato nella sua carriera alla Juventus, entra nel secondo tempo e risolve la partita. Il colombiano ha firmato la rete del 3 a 1 in un momento delicato della partita, con un Cagliari duro ad arrendersi. Queste le sue parole nel dopo gara: «Dobbiamo essere consapevoli che in Serie A funziona così. Non possiamo abbassare la guardia per un secondo, tutti vogliono fare risultato contro di noi e nessuno si arrende. Sono molto felice per i tre punti oltre al gol, questa era la cosa più importante. Non ci poniamo limiti, vogliamo sempre di più ad ogni partita. L’unico modo per migliorare è proseguire su questa strada».