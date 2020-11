La Juventus sarà impegnata contro il Ferencvaros domani sera nel match di Champions League. Cuadrado presenta la sfida

Oltre ad Andrea Pirlo, anche Juan Cuadrado ha parlato prima della partenza della Juventus per Budapest. Queste le sensazioni dell’esterno colombiano a JTV sul match di domani in Champions League contro il Ferencvaros.

Gara da non sbagliare – «Sicuramente per noi sarà una gara molto importante, una finale come tutte. Dobbiamo affrontarla con consapevolezza, andare lì e fare risultato».

Massima attenzione – «Bisognerà fare attenzione, in queste situazioni tutti vogliono vincere e dobbiamo giocare con la consapevolezza del fatto che loro vorranno fare risultato».

Fiducia dopo lo Spezia – «Ci voleva la vittoria contro lo Spezia, ci dà ancora più fiducia. Abbiamo lavorato molto bene dopo la sconfitta con il Barcellona e siamo andati lì con la forza e la determinazione di voler fare risultato».